Nuovo medico di famiglia a Tor Tre Teste

Ha da poco iniziato la sua attività di medico di famiglia, nel quartiere di Tor Tre Teste.

Il Dott. Noman Al Ani, Medico di Medicina Generale (Codice Regionale 068216) in Via Francesco Tovaglieri 379 (Cellulare: 3716128804 – Mail: dottoralani@gmail.com).

Orari di studio: Lunedì 10:00 – 13:00, Martedì 10:00 – 13:00, Mercoledì 15:00 – 18:00, Giovedì 15:00 – 18:00, Venerdì 10:00 – 13:00

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.