“O.R.A. Obiettivi Risorse Autoefficacia. Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport” di Matteo Simone
La presentazione del libro martedì 21 ottobre 2025 ore 17.30 presso la Casa della Cultura, in via Casilina 665
Martedì 21 ottobre 2025 ore 17.30 presso la Casa della Cultura, in via Casilina 665, sarà presentato il libro “O.R.A. Obiettivi Risorse Autoefficacia. Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport”, di Matteo Simone (Prospettiva Editrice, 2025)
Saluti istituzionali:
Marco Ricci Municipio V, assessore (Commercio e Sport)
Intervengono:
Annalisa Minetti, cantautrice,
Fabio Martelli, Presidente FIDAL Lazio, ex Comandante del Centro Sportivo Esercito, tecnico della primatista italiana di mezza maratona e maratona Sofiia Yaremchuk (
Matteo Simone, autore del libro, psicologo, psicoterapeuta
Marco Mastrolorenzi, campione europeo windsurf, campione europeo atletica master, decatleta
Stefania Caccamo, atleta FISPES, calciatrice e flautista
Modera: Vincenzo Luciani, scrittore, poeta, direttore del mensile ‘Abitare A’, ex ultramaratoneta, ex presidente ‘Atletica del Parco’
IL LIBRO
L’intento del libro è di illustrare gli argomenti descritti nel libro: concetti, metodi, tecniche, buone prassi e strumenti mentali per raggiungere obiettivi nello sport e nella vita.
Nino Geniola, Psicologo-Psicoterapeuta: “In questo libro vi è la spinta ottimistica a ricercare il benessere attraverso lo sport, prestando attenzione alle risorse a disposizione dentro ogni singola persona. Matteo Simone, in questo suo scritto, punta sull’idea che ogni persona possa dimostrare di avere talento e sperimentare autoefficacia, in qualsiasi campo della vita. Tutto questo con lo scopo di favorire una cultura del benessere sia nella vita che nello sport e la diffusione della resilienza e l’apprendimento esperienziale.
Come suggerisce l’acronimo, O.R.A. è il momento per iniziare… è inutile attendere domani per vivere bene eraggiungere gli obiettivi desiderati”.
