Martedì 21 ottobre 2025 ore 17.30 presso la Casa della Cultura , in via Casilina 665, sarà presentato il libro “O.R.A. Obiettivi Risorse Autoefficacia. Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport”, di Matteo Simone (Prospettiva Editrice, 2025)

Modera: Vincenzo Luciani, scrittore, poeta, direttore del mensile ‘Abitare A’, ex ultramaratoneta, ex presidente ‘Atletica del Parco’

IL LIBRO

L’intento del libro è di illustrare gli argomenti descritti nel libro: concetti, metodi, tecniche, buone prassi e strumenti mentali per raggiungere obiettivi nello sport e nella vita.

Nino Geniola, Psicologo-Psicoterapeuta: “In questo libro vi è la spinta ottimistica a ricercare il benessere attraverso lo sport, prestando attenzione alle risorse a disposizione dentro ogni singola persona. Matteo Simone, in questo suo scritto, punta sull’idea che ogni persona possa dimostrare di avere talento e sperimentare autoefficacia, in qualsiasi campo della vita. Tutto questo con lo scopo di favorire una cultura del benessere sia nella vita che nello sport e la diffusione della resilienza e l’apprendimento esperienziale.

Come suggerisce l’acronimo, O.R.A. è il momento per iniziare… è inutile attendere domani per vivere bene eraggiungere gli obiettivi desiderati”.