Occupano la casa di un’anziana invalida: cinque persone denunciate a Corviale

Una lite scoppiata nella notte ha fatto scoprire ai Carabinieri un’occupazione abusiva nel cuore di Corviale.

È accaduto in via dei Sampieri, dove i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, insieme ai colleghi di Villa Bonelli, sono intervenuti intorno alle 21 dopo diverse segnalazioni al 112 di residenti allarmati per le urla provenienti da un appartamento.

Quando i militari sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti cinque cittadini peruviani, di età compresa tra i 27 e i 52 anni, intenti a litigare animatamente per futili motivi.

Ma il vero motivo d’intervento è emerso poco dopo: l’abitazione in cui si trovavano era stata occupata abusivamente.

Dalle verifiche è infatti risultato che il gruppo si era introdotto illegalmente nell’appartamento, di proprietà dell’ATER, utilizzando una chiave alterata.

La casa appartiene a una donna di 86 anni, vedova e invalida, che in questi giorni non si trovava in casa perché ospite della figlia.

I cinque occupanti, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati a piede libero per concorso in occupazione arbitraria di immobile e allontanati.

L’abitazione è stata restituita alla figlia della legittima locataria, che ha ringraziato i Carabinieri per il tempestivo intervento.

