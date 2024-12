Odissea Opera Buffa

La Compagnia “I Lucidi” e la regista, attrice e autrice Angela Ricci, artisticamente nota nei teatri storici della capitale e non solo, reduce dal successo della rassegna teatrale a Poli con la Papessa, ci invita al nuovo spettacolo nella prestigiosa cornice dell’antico teatro Tordinona in via degli Acquasparta 16 in pieno centro storico.

Questa volta la sua arte creativa ha voluto dare un tocco di brio all’Odissea, trasformandola in una esilarante parodia comica, pur conservando la narrazione omerica, che si terrà a Roma il 18 gennaio 2025 alle ore 21:00 e il 19 gennaio alle 18:00 (info e prenotazioni al 3487636580).

Un classico sempre attuale, che pur se presentato in chiave grottesca non vuole allontanarsi dalla sua storicità. Dinamico, immediato, divertente, vuole comunicare il mito attraverso la dimensione umana con le sue contraddizioni, e questo mito ne ha.

Il mito si fa uomo e l’uomo si riconosce in esso in un gioco di ricerca delle aspirazioni in senso di opposti, divino-terreno.

La scelta degli episodi trattati non sempre è aderente in senso stretto alla narrazione omerica ma si riconduce piuttosto ad un filo di risonanza e parallelismi, propri dell’autrice.

Una commedia ironica e spigliata, a tratti irriverente che mira a voler avvicinare al mito, sia gli spettatori più dediti a questi argomenti che i più profani.

Non ci resta che applaudirla ancora una volta come in tutti i suoi spettacoli dove colleziona sempre il sold out!

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.