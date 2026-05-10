Olgiata, “scroccava” la luce al vicinato: arrestato 49enne. Maxi furto da oltre 150mila euro

Non era un semplice guasto tecnico, ma un sofisticato sistema per vivere nel lusso dell’Olgiata a spese della collettività.

I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno messo fine alla “carriera” di un romano di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, ora gravemente indiziato di furto aggravato di energia elettrica.

Un’operazione nata quasi per caso, ma che ha portato alla luce una voragine economica ai danni della rete pubblica.

Il “corto circuito” del piano perfetto

Tutto è iniziato con una segnalazione per un banale disservizio elettrico in un’abitazione nella zona di Largo Olgiata, quadrante nord della Capitale. Quello che sembrava un intervento di routine per i tecnici specializzati di Areti SPA si è trasformato in una scena da film poliziesco.

Giunti sul posto per ripristinare la linea, i tecnici si sono accorti che qualcosa non tornava: i cavi che alimentavano la villa non passavano per i canali convenzionali.

L’immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica attraverso un allaccio diretto. Un bypass “artigianale” ma efficace che permetteva di illuminare e riscaldare l’abitazione senza che il sistema di contabilizzazione dei consumi registrasse un solo kilowatt.

Un danno da capogiro

A rendere la vicenda clamorosa è l’entità del bottino sottratto nel tempo. Secondo una prima stima analitica effettuata dal personale tecnico a supporto dei militari, il danno economico causato alla società distributrice è colossale: circa 155.640 euro.

Una cifra che suggerisce come il prelievo illecito andasse avanti indisturbato da un tempo considerevole, garantendo al 49enne uno stile di vita energetico decisamente al di sopra delle sue dichiarazioni.

La convalida in Tribunale

L’intensificazione dei controlli per il contrasto ai reati predatori, disposta dal Comando Provinciale, ha permesso di chiudere il cerchio rapidamente.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e scortato presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio. Davanti al giudice, l’arresto è stato convalidato.

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