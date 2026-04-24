Oltraggio alla Resistenza: striscioni contro i partigiani all’Appio Latino. Fango sul 25 aprile

Un risveglio segnato dall’indignazione nel quadrante Appio Latino, dove nella notte sono comparsi striscioni offensivi alla vigilia delle celebrazioni del Festa della Liberazione.

Messaggi a caratteri cubitali, neri su fondo bianco, affissi in diversi punti del territorio del VII Municipio, hanno scatenato una pioggia di segnalazioni da parte dei residenti.

I teli sono comparsi in luoghi centrali della vita di quartiere. Il più visibile all’ingresso del mercato di Piazza Epiro, punto di riferimento quotidiano per i cittadini. Altri sono stati individuati tra le strade attorno a Piazza Tarquinia, a poca distanza, contribuendo a diffondere il messaggio in tutta l’area.

“Non era mai successo con questa modalità così evidente”, raccontano alcuni residenti, parlando di un episodio che ha colpito un quartiere storicamente legato ai valori della Resistenza e della partecipazione civile.

Immediata la reazione politica. In una nota congiunta, i rappresentanti di Italia Viva – tra cui Valerio Casini e Francesca Leoncini – hanno definito l’accaduto “un oltraggio inaccettabile”, sottolineando il valore della ricorrenza del 25 aprile come momento fondativo della Repubblica e memoria del sacrificio di chi ha combattuto il nazifascismo.

L’episodio arriva a poche ore dalle celebrazioni ufficiali e contribuisce ad alzare il livello di attenzione in città. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di zona per risalire ai responsabili.

Intanto, Roma si prepara alle manifestazioni della Liberazione, in un clima segnato dalla necessità di difendere e rinnovare ogni giorno la memoria antifascista.

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