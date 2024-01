Omaggio alla prima donna avvocato dell’antica Roma

L’evento

Per celebrare in modo grandioso, l’8 marzo 2024, dalle ore 17:00. presso la Curia Iulia ai Fori Imperiali, oltre 40 rievocatori del Gruppo Storico Romano, addobbati con abiti storici come sempre con rigore storico ed accuratamente ricostruiti, riporteranno in vita un episodio memorabile non solo della storia romana.

Sarà questa un’opportunità unica, assolutamente da non perdere, per ritrovarsi nell’atmosfera dell’antica Roma e vivere un momento di grande importanza storica.

Lo straordinario viaggio nel passato onorerà la memoria di una donna coraggiosa che ha aperto la strada per molte altre.

La cerimonia avrà i saluti istituzionali dell’On. Federico Mollicone Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e della dottoressa Alfonsina Russo Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo.

Le premesse storiche

Apprendiamo da un testo dello storico greco Appiano di Alessandria (Alessandria d’Egitto, 95 circa – 165 ), che i triumviri, Ottaviano, Antonio e Lepido, per finanziare le spese militari di Roma, imposero a millequattrocento donne romane abbienti un tributo in base ai loro beni a scanso di sanzioni per le omissioni e dichiarazioni false. Le donne allora che non trovarono un uomo disposto a difenderle in giudizio, si rivolsero a Ortensia, figlia di un grande oratore rivale di Cicerone. E Ortensia, nel 42 A.C, con la sua Orazione davanti ai triumviri mise in luce il coraggio e la determinazione di una donna e, con la sua splendida arte oratoria, si impose nel campo legale, in quell’epoca, per uso consolidato, praticabile dai soli uomini.

Con la sua oratio pro mulieribus, un discorso senza precedenti. Ortensia ricordò tra l’altro come le recenti guerre avessero privato le donne romane di padri, figli, mariti lasciandole senza la così importante tutela maschile.

Il Gruppo Storico Romano

Dal 1994, l’mpegno del Gruppo Storico Romano è di rappresentare fedelmente la vita e le usanze di 12 secoli dell’antica Roma con abiti, armi, strumenti e oggetti comuni rigorosamente ricostruiti per raffigurare la vita quotidiana, le battaglie, le cerimonie, le attività commerciali, agricole di quella società.

Nel corso de decenni, con migliaia di attività, il Gruppo Storico Romano, non solo ha fornito momenti preziosi di esperienza educativa ma ha anche rappresentato un’opportunità per gli studiosi di approfondire la conoscenza dell’antica Roma attraverso la sperimentazione pratica e l’osservazione diretta. Il Gruppo Storico Romano partecipando a manifestazioni, spettacoli, film e documentari, ha contribuito alla conoscenza della storia e cultura di Roma antica ad un pubblico sempre più vasto in tutto il mondo.

il pubblico potrà accadere gratuitamente, è pure possibile garantire la propria presenza prenotando un posto sulla piattaforma Eventbrite.

Per coloro che non potranno partecipare di persona, la rievocazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine social del Parco Archeologico del Colosseo. Un modo per permettere a un pubblico più ampio di vivere questa esperienza unica.