Open Day Infanzia e Primaria a Tor Sapienza

Lunedì 13 gennaio, dalle ore 16:30, l’Istituto apre le porte a tutti coloro che desiderano conoscere il Piano Offerta Formativa e scoprire le opportunità educative offerte.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia De Michele, e il corpo docente saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni relative ai programmi didattici, agli ambienti scolastici e ai progetti educativi.

Durante l’incontro, sarà possibile visitare i due plessi della Scuola dell’Infanzia: Viale Giorgio De Chirico e Via Luigi Appiani, oltre ai plessi della Scuola Primaria: Gioacchino Gesmundo e Marco Pizzicaroli. ù

Ogni struttura presenterà le sue peculiarità, con la possibilità di porre domande e chiarire ogni dubbio.

Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sono previsti laboratori di esperienze didattiche ed inclusive, dove i partecipanti potranno vedere in azione le metodologie e gli approcci che caratterizzano l’insegnamento nell’istituto.

Non perdere questa occasione per conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’Istituto e partecipare ad una giornata ricca di attività.

Per maggiori informazioni, contatta il numero 06 2280672.

