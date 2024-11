Operazione ‘ALTO IMPATTO’: 10.946 persone identificate e 5 arresti

Settimana intensa per la Polizia Ferroviaria del Lazio, che tra il 2 e l’8 novembre 2024 ha messo in campo una serie di operazioni di controllo e sicurezza per garantire la tutela degli utenti nelle stazioni e sui convogli ferroviari della regione.

L’attività ha portato all’identificazione di 10.946 persone, di cui 6.959 in ambito provinciale, e all’impiego di 686 pattuglie in stazione, con particolare attenzione alla stazione centrale di Roma Termini.

Nell’ambito di questi controlli, sono stati arrestati 5 individui e denunciati 11 in stato di libertà, oltre a 10 contravvenzioni amministrative elevate in tutta la regione.

Operazione “ALTO IMPATTO”: sicurezza rafforzata a Roma Termini

Tra le azioni più rilevanti della settimana, si è distinta l’Operazione “ALTO IMPATTO”, realizzata il 5 e il 6 novembre con un dispiegamento congiunto di agenti della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria. Obiettivo principale: aumentare i livelli di sicurezza nell’area della stazione di Roma Termini, sia all’interno sia nei dintorni della stazione.

Il bilancio parla di 284 persone identificate, con l’arresto di 1 individuo e la denuncia di 2 persone. Le operazioni hanno incluso un’attenta verifica di bagagli e il controllo di attività commerciali per contrastare fenomeni di spaccio e altre attività illecite.

Controlli straordinari a bordo dei treni:

Il 6 novembre, la Polizia Ferroviaria ha esteso i controlli anche a bordo dei treni lungo la tratta Roma Termini-Caserta. Questo servizio straordinario ha permesso di identificare 187 persone, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza dei passeggeri durante il tragitto. I controlli si sono concentrati sui bagagli e sugli utenti del trasporto ferroviario per assicurare un monitoraggio completo anche in viaggio.

Arresti per furto:

Durante la settimana, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale hanno operato vari arresti per furto, mostrando prontezza e abilità nel contrastare i crimini.

Il 4 novembre, due persone sono state colte in flagrante nel tentativo di sottrarre uno zaino a una turista in un locale della stazione di Roma Termini. Grazie alla tempestiva azione degli agenti, lo zaino è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.

Il 5 novembre, un altro episodio ha coinvolto una donna che, con fare sospetto, si aggirava tra i viaggiatori presso le fermate delle navette aeroportuali.

Colta nell’atto di appropriarsi di un trolley, è stata fermata e arrestata dagli agenti. Anche in questo caso, il bagaglio è stato restituito al proprietario dopo la formalizzazione della denuncia.

