Operazione Alto impatto a Tor Bella Monaca, controlli e perquisizioni in corso

Una vasta operazione anticrimine interforze è in corso da questa mattina (Mercoledì 3 Aprile 2024) all’alba nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Circa cento agenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza, sono impegnati in controlli e perquisizioni da via dell’Archeologia, a via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia.

Il blitz, disposto dalla Prefettura di Roma è scattato a poche ore dalla firma del protocollo d’intesa tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, per l’avvio di un progetto Pilota, nel quartiere di Tor Bella Monaca, che si pone l’obiettivo di garantire più elevati standard di sicurezza e rilanciare il territorio anche grazie a progetti di rigenerazione urbana in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In sostanza sarà erogato un finanziamento di 300.000 euro in tre anni per la riqualificazione urbana. Telecamere h 24 collegate alle forze dell’ordine, al posto dei campetti di spaccio nascerà un campo sportivo polivalente.

