Operazione anti-criminalità: blitz dei carabinieri tra Quarticciolo, Pigneto e Torpignattara

Un imponente dispositivo di sicurezza ha preso piede nei quartieri di Roma Est grazie all’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia Casilina, supportati da numerosi reparti specializzati.

Un’iniziativa che ha messo al centro la lotta alla criminalità diffusa, con particolare attenzione agli illeciti legati agli stupefacenti, alle occupazioni abusive e alla sicurezza urbana.

Con il supporto di unità cinofile, elicotteri e personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri hanno messo in atto un’importante azione di controllo nei quartieri di Quarticciolo, Pigneto, Malatesta e Torpignattara.

Un’operazione mirata contro il degrado urbano:

L’operazione, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha avuto come obiettivo principale la repressione della criminalità nelle aree periferiche della Capitale.

I Carabinieri hanno operato con decisione, effettuando controlli a tappeto su strada, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, con il risultato di un’imponente operazione di contrasto che ha portato all’arresto di 3 persone, alla denuncia di 11 e alla sanzione di 7 individui.

Gli arresti: droga, armi e occupazioni abusive

L’azione ha visto l’arresto di diverse persone coinvolte in attività illecite. Una donna di 47 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpreso dai Carabinieri con 35 dosi di crack. Poco dopo, un tunisino di 18 anni, trovato con 8 dosi di hashish e 45 euro, è stato arrestato.

Un altro arresto ha riguardato un marocchino senza fissa dimora, sorpreso mentre prelevava droga da un nascondiglio in un parco: l’uomo è stato trovato in possesso di 13 dosi tra cocaina e crack.

Inoltre, un minorenne di 15 anni è stato denunciato per possesso di un coltello di 9 cm, mentre 10 persone sono state denunciate per invasione di terreni confiscati alla criminalità organizzata, nelle aree di Torpignattara e Malatesta.

Sequestri e sanzioni per attività illecite:

Nell’ambito dei controlli, sono state rinvenute e sequestrate 61 dosi di hashish nascoste in un vano contatore elettrico di un condominio a Quarticciolo, mentre nei negozi i Carabinieri hanno posto sotto osservazione vari minimarket e locali, elevando sanzioni per violazioni igienico-sanitarie e per la mancata applicazione di procedure di autocontrollo.

Due minimarket e una pasticceria sono stati multati per un totale di oltre 15.000 euro.

Il bilancio dell’operazione:

Complessivamente, nel corso della giornata di controlli, sono state identificate 200 persone e controllati 95 veicoli, con l’elevazione di oltre 5.000 euro in contravvenzioni al Codice della Strada.

I Carabinieri hanno inoltre effettuato numerosi posti di controllo, rafforzando la sicurezza in tutta la zona e monitorando la viabilità.

Proseguono i controlli sul territorio:

Il contrasto alla criminalità e al degrado urbano proseguirà nei prossimi giorni.

I Carabinieri, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita dei cittadini, continueranno a rafforzare la presenza sul territorio e a vigilare con attenzione sulle aree più sensibili della Capitale.

