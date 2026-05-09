Operazione anti-crimine nella periferia est di Roma: blitz dei Carabinieri tra Tor Bella Monaca, Finocchio e Borghesiana

Un’azione coordinata su larga scala ha scosso le strade di Tor Bella Monaca, Finocchio e Borghesiana nella giornata di venerdì.

Sotto la supervisione del Prefetto Lamberto Giannini, i Carabinieri del Gruppo Frascati hanno messo in campo pattuglie a terra e un supporto aereo, dando vita a un’operazione straordinaria che ha portato a un bilancio significativo: nove arresti, nove denunce e oltre 42.000 euro di sanzioni.

Piazza dello spaccio sotto controllo

Il blitz ha preso di mira le storiche piazze di spaccio, come via dell’Archeologia e viale Santa Rita da Cascia, dove sono stati fermati tre giovani pusher, tra cui un minorenne di origine tunisina. I sequestri più importanti hanno interessato le zone limitrofe:

Finocchio: un pensionato di 60 anni è stato arrestato con 100 grammi di cocaina e 50 grammi di crack.

Via Bosco Sant’Ippolito: un 33enne di origine nigeriana è stato sorpreso con centinaia di dosi di eroina e oltre 2.300 euro in contanti.

Palazzine popolari: nel vano ascensore di uno stabile sono stati sequestrati 74 grammi di hashish pronti per la vendita.

Controlli a 360 gradi: energia rubata, armi e furti

L’azione dei militari non si è limitata al traffico di droga. In collaborazione con i tecnici di ACEA, Italgas e Areti, sono stati individuati sei inquilini che allacciavano abusivamente le proprie abitazioni alla rete elettrica e del gas.

In largo Mengaroni, un giovane di 26 anni è stato denunciato per possesso di due katana e di un MacBook Air rubato nei giorni precedenti alla stazione Termini.

Sicurezza nei locali e lavoro irregolare

Le verifiche hanno interessato anche le attività commerciali. Una pizzeria in via Casilina è stata chiusa per gravi carenze nella sicurezza e impiego di personale non regolare, con una sanzione di oltre 26.000 euro. Un bar della zona è stato multato per telecamere installate senza autorizzazione e per mancata manutenzione degli estintori.

Numeri e impatto dell’operazione

L’intervento, supportato dalle Squadre Operative di Supporto e da un elicottero del R.A.C. di Pratica di Mare, ha prodotto dati significativi:

412 persone identificate e 233 veicoli controllati;

3 ordinanze di carcerazione eseguite, tra cui un cumulo pena di 10 anni per un 38enne;

15 sanzioni stradali per un totale di 16.000 euro, con il sequestro di 3 veicoli e il ritiro di 3 patenti.

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