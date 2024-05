Operazione antidroga a Civitavecchia: intercettati 442 Kg di marijuana su autoarticolato

Sul mercato avrebbe fruttato ben 4 milioni e mezzo di euro. Un carico di oltre 442 chilogrammi di marijuana è stato intercettato al porto di Civitavecchia dai finanzieri del comando provinciale di Roma e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, portando all’arresto di un cittadino bulgaro con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

Il carico, trasportato su un autoarticolato proveniente da Barcellona e diretto in Bulgaria, era abilmente nascosto tra bobine di carta per uso industriale e articoli per la casa.

Tuttavia, il fiuto infallibile di Jackpot, uno dei cani antidroga del gruppo di Civitavecchia, ha immediatamente rilevato la presenza della sostanza, guidando con precisione l’operazione delle forze dell’ordine.

Una volta immessa sul mercato, questa quantità di droga avrebbe generato profitti per quasi 4 milioni e mezzo di euro.

