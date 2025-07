Operazione antidroga a Valmontone: sequestrati crack, cocaina e contanti

Un’operazione fulminea, maturata in pochi istanti ma figlia di un lungo lavoro di controllo e presidio del territorio. È così che la Polizia di Stato ha messo a segno, nella serata di domenica 27 luglio, un colpo importante nella lotta allo spaccio di droga nella zona sud della Capitale.

Due uomini – Q.S., 51 anni, e B.F., 34 – sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, in base all’articolo 73 del DPR 309/90.

Teatro dell’operazione, un tratto della via Casilina, nel comune di Valmontone. Gli agenti del Commissariato di P.S. Distaccato di Colleferro, diretti dal dirigente dr. Antonio Mazza, erano impegnati in un servizio di pattugliamento quando hanno notato movimenti sospetti da parte di tre noti assuntori di crack. Un atteggiamento ambiguo, quello dei tre, che ha spinto la pattuglia a restare in osservazione.

Pochi minuti più tardi, l’arrivo di una BMW con a bordo due uomini ha acceso definitivamente i sospetti. L’intervento è stato immediato: gli agenti sono entrati in azione cogliendo sul fatto i due presunti spacciatori.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, sono stati rinvenuti circa 7,5 grammi di cocaina e 1,76 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a 1.020 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita. Sequestrati anche i telefoni cellulari e la vettura utilizzata per gli spostamenti.

I due arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza del Commissariato, dove sono stati trattenuti in attesa dell’udienza di convalida, fissata per il giorno seguente presso il Tribunale di Velletri.

