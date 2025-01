Operazione antidroga al Laurentino 38, 27 arresti per associazione a delinquere

Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dello SCICO, stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 27 persone (di cui 21 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dagli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e coordinata dalla DDA, ha portato alla scoperta di quattro strutture organizzative attive nel quartiere Laurentino 38.

Le organizzazioni erano dedite all’approvvigionamento e alla distribuzione di cocaina e hashish nelle principali piazze di spaccio dei ponti V, VI, IX e XI.

Le indagini hanno evidenziato uno schema ben definito, con compiti precisi per ciascun membro: alcuni mantenevano i contatti con i fornitori, altri si occupavano del trasporto e della custodia, mentre i pusher gestivano la vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio.

In alcuni casi, per eludere i controlli delle forze dell’ordine, gli indagati si avvalevano di operatori taxi come corrieri.

L’operazione rappresenta un colpo significativo al traffico di stupefacenti nella Capitale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.