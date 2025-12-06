Operazione antidroga al Quarticciolo: 11 arresti tra cocaina, crack e hashish

Una vasta operazione antidroga ha scosso il quartiere Quarticciolo nelle ultime ore: i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Roma Tor Tre Teste, supportati dagli Squadroni Eliportati Cacciatori di Sicilia e Puglia, dal Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno arrestato 11 persone ritenute responsabili di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento ha portato al sequestro di 675 dosi di cocaina e crack, due panetti di hashish e circa 2.000 euro in contanti, considerati proventi delle attività illecite.

L’operazione rientra nel piano dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per garantire maggiore sicurezza nei quartieri, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Tra gli arrestati spiccano: un 29enne marocchino sorpreso in via Ostuni con 5 dosi di crack, 9 di cocaina e 300 euro; un tunisino trovato con 148 dosi di crack per un peso complessivo di 91 grammi; e un 30enne algerino insieme a un minorenne romano, fermati sempre in via Ostuni con 13 dosi di crack, 40 di cocaina e 710 euro in contanti.

Altri arresti hanno riguardato un 40enne egiziano in via Manfredonia, trovato con 2 dosi di cocaina, 100 grammi di hashish e 100 euro, e un 19enne egiziano, insieme a due italiani maggiorenni e a un tunisino di 28 anni, mentre occultavano nella vegetazione 207 dosi di crack e 109 di cocaina, subito recuperate dai militari.

La rete dello spaccio scoperta dai Carabinieri ha coinvolto anche persone senza fissa dimora: un 45enne nigeriano e un 28enne marocchino sono stati sorpresi con 9 dosi di crack e 9 di cocaina, mentre un 19enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, nascondeva 146 dosi di crack e 61 di cocaina in aiuole e vani contatori.

Tre giovani, due italiani di 19 e 21 anni e un tunisino di 27 anni, tutti con precedenti, sono stati trovati in possesso di 61 dosi di crack, 48 di cocaina e 700 euro.

Infine, grazie al supporto del Nucleo Cinofili, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di droga a carico di ignoti, nascoste in siepi e pertinenze condominiali: 61 dosi di cocaina per circa 34 grammi, 63 dosi di crack per 21 grammi e 9 dosi di hashish per 11 grammi circa. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

