Operazione antidroga: fermati due uomini, uno era ricercato da giorni

Un sabato di intensa attività per la Polizia di Stato, impegnata in un’operazione di controllo mirata al contrasto dello spaccio di droga su strada nell’area della stazione.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano, trovato in possesso di 300 pastiglie a base di tapentadolo, un potente farmaco oppiaceo prodotto in India e venduto illegalmente a 5 euro a dose.

Poco dopo, è stato catturato un cittadino tunisino, condannato a 8 mesi di reclusione per precedenti legati al traffico di stupefacenti.

Il primo arresto: il traffico di farmaci illegali

Erano da poco passate le 12:00, quando gli uomini della Squadra Mobile hanno individuato un uomo con atteggiamento sospetto nei pressi delle cucine popolari di via Tommaseo.

Il soggetto, un 30enne nigeriano richiedente asilo, sembrava attendere qualcuno, ma appena si è accorto di essere osservato ha tentato di allontanarsi con fare disinvolto. I poliziotti, però, lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a una perquisizione.

Nelle tasche dell’uomo sono stati trovati 30 blister da 10 pastiglie ciascuno contenenti tapentadolo, un analgesico oppioide con effetti simili alla morfina, spesso abusato come sostanza stupefacente. Il farmaco, importato illegalmente dall’India, viene smerciato al mercato nero e utilizzato come alternativa economica agli oppiacei tradizionali.

Oltre alle pastiglie, gli agenti hanno rinvenuto sette banconote da 5 euro, chiaro indizio che lo spaccio era già in corso.

Portato in Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato recidivo: in passato era già stato arrestato tre volte tra Padova e Treviso per lo stesso reato, sebbene con quantità inferiori.

In uno di questi casi era stato condannato a tre mesi di reclusione con rito direttissimo. Questa volta, il quantitativo trovato in suo possesso ha portato al suo arresto immediato, in attesa della convalida e del nuovo processo per direttissima.

Il secondo arresto: il ricercato sfuggito alla cattura

Poco più di un’ora dopo, sempre in via Tommaseo, un’altra pattuglia ha individuato un volto noto: un 46enne tunisino, anche lui richiedente protezione internazionale, in Italia da oltre 15 anni e con una lunga serie di precedenti legati allo spaccio di stupefacenti.

L’uomo era ricercato da giorni, in quanto su di lui pendeva un ordine di carcerazione per una condanna a 8 mesi di reclusione, legata a un episodio risalente all’agosto 2022, quando era stato sorpreso a spacciare e aveva reagito con violenza all’arresto.

Ma non solo: il tunisino era già stato espulso e rimpatriato nel 2018, per poi rientrare illegalmente in Italia.

Fermato e portato in Questura per l’identificazione, è stato immediatamente tradotto in carcere, dove sconterà la sua pena.

