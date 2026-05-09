Operazione “Borsone”: la Polizia smantella un maxi deposito di droga sul litorale romano

Un continuo andirivieni tra il litorale romano e un appartamento di via Carlo Alberto Pizzini ha insospettito gli investigatori della Polizia di Stato, portando alla scoperta di un presunto centro di smistamento della droga attivo nella Capitale.

Due uomini, di 29 e 37 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un’operazione che ha permesso di sequestrare oltre 130 chili di droga tra hashish e cocaina.

L’indagine è stata coordinata dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara insieme alla Squadra Mobile, che da giorni monitoravano i movimenti di uno dei sospettati. Gli investigatori avevano notato frequenti accessi dell’uomo in uno stabile dove, secondo gli accertamenti, non risultava residente.

A destare sospetti era soprattutto il modo in cui entrava ed usciva dall’edificio: arrivava con grossi borsoni apparentemente vuoti e li riportava fuori pochi minuti dopo visibilmente appesantiti.

Il blitz è scattato durante uno dei pedinamenti. I poliziotti hanno seguito il sospettato fino a un’attività commerciale, dove sarebbe avvenuto un rapido scambio con il conducente di un’altra automobile.

Quando gli agenti sono intervenuti, all’interno della borsa hanno trovato circa 14 chili di hashish. Nel veicolo sono stati inoltre sequestrati circa 3mila euro in contanti.

Le successive perquisizioni nelle abitazioni riconducibili ai due uomini hanno poi fatto emergere un quadro investigativo ancora più ampio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, gli appartamenti sarebbero stati utilizzati come deposito e laboratorio per il confezionamento della droga destinata alle piazze di spaccio romane.

All’interno degli immobili gli agenti hanno sequestrato oltre 130 chili di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina, insieme a materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nell’abitazione del più giovane dei due arrestati sono stati trovati anche circa 15mila euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Per gli inquirenti il quantitativo sequestrato e l’organizzazione logistica individuata confermerebbero l’esistenza di una struttura ben organizzata, in grado di gestire ingenti carichi di droga destinati al mercato della Capitale.

I due uomini sono stati accompagnati a Piazzale Clodio, dove il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

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