Blitz contro il traffico di stupefacenti a Roma: 7 arresti

Un’importante operazione antidroga ha avuto luogo nelle ultime ore, grazie ai Carabinieri della Compagnia di Frascati, che, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno messo a segno una serie di controlli nel tentativo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale.

Il bilancio dell’attività è significativo: in poche ore sono stati arrestati 7 individui, gravemente indiziati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Oltre agli arresti, i militari hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga e denaro contante.

Le operazioni:

L’intervento si è concentrato su diverse zone della capitale, a partire da un controllo in via San Patrone, nella zona di Tor Vergata. Qui i Carabinieri hanno intercettato un uomo in atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura.

Seguendo il veicolo, hanno assistito a uno scambio di droga: l’uomo cedeva alcune dosi di cocaina e crack in cambio di denaro.

Dopo aver fermato l’acquirente, segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, e l’individuo che aveva ceduto la droga, i Carabinieri hanno trovato 45 dosi di stupefacenti ben occultate nell’incavo del paraurti posteriore dell’auto, fissate con una calamita per evitare che cadessero durante la marcia.

Un altro controllo, questa volta in vicolo di Forma Rotta, ha portato all’arresto di una coppia, un uomo e una donna di 68 anni, entrambi romani, sorpresi in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, 9 involucri di crack, 4 cellulari, materiale da confezionamento, pesatura e 900 euro in contante, ritenuti provento di attività illecita.

In via Casilina, nei pressi della fermata metro “Torre Angela”, è stato arrestato un cittadino della Guinea, gravemente indiziato di aver ceduto eroina a una donna in cambio di 280 euro.

A via Cino del Duca, i Carabinieri hanno arrestato due persone sorprese a bordo di un’autovettura. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di dosi di crack, flaconi di metadone, tre cellulari, e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Infine, nella zona di Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 39 anni in via Camassei, trovata in possesso di 76 dosi di cocaina, hashish e 40 euro ritenuti provento di attività illecita.

Gli arresti:

Tutti gli arresti sono stati convalidati e gli indagati si trovano ora in attesa del processo.

