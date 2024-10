Operazione dei carabinieri ad Anzio: arresti per droga e ricettazione nel quartiere Zodiaco

In un’operazione straordinaria per la sicurezza e il controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno portato avanti un’importante azione nel quartiere Zodiaco, concentrandosi sulla prevenzione e repressione delle attività illecite.

L’intervento, che ha visto l’impiego di numerosi militari, ha portato a risultati significativi, con l’arresto di due persone e diverse denunce per vari reati.

Tra gli arrestati, un 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in seguito a un controllo di routine e si è scoperto che era destinatario di un ordine di esecuzione per reati legati al traffico di stupefacenti.

L’uomo dovrà ora scontare una condanna di sei anni di carcere. In un’altra operazione, un 20enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione di droga e ricettazione.

Durante un controllo in via del Sagittario, è stato trovato in possesso di oltre 360 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, insieme a 200 euro in contanti.

Nel suo appartamento, i Carabinieri hanno anche scoperto una smart TV rubata e la chiave di una moto Yamaha, denunciata come rubata lo scorso agosto. Entrambi gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Non si è trattato solo di arresti per droga e ricettazione: durante il servizio, i tecnici dell’ENEL hanno scoperto un utilizzo illecito di energia elettrica presso un ristorante del territorio, con un danno stimato di oltre 51.000 euro.

Inoltre, è stato individuato un allaccio abusivo in via dei Pesci. Il titolare del locale e la proprietaria dell’abitazione sono stati denunciati.

Nel corso della stessa operazione, ulteriori cinque utenze domestiche illegali sono state scoperte, con un furto di elettricità pari a 30.000 euro in immobili disabitati.

L’attività di controllo ha anche riguardato il pattugliamento dell’area circostante il Centro Commerciale Zodiaco, durante il quale sono state identificate 54 persone, alcune delle quali con precedenti penali, e controllati 43 veicoli.

L’operazione ha evidenziato una crescente attenzione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e contrastare l’illegalità diffusa, non solo legata alla droga, ma anche ai reati economici come il furto di energia elettrica.

