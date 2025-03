Operazione di controllo nei comuni di Artena e Valmontone: denunce e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto del Gruppo Tutela della Salute di Roma, hanno intensificato i controlli sul territorio, con un mirato servizio di prevenzione che ha coinvolto i Comuni di Artena e Valmontone.

L’iniziativa, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è stata finalizzata a monitorare il rispetto delle normative in vari settori, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica e alle attività commerciali.

Strutture Ricettive Non a Norma: Denunce e Sanzioni

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato due titolari di strutture ricettive per violazioni alle comunicazioni di legge riguardo gli alloggiati. Un B&B e un affittacamere, entrambi gestiti da cittadini italiani, non avevano ottemperato agli obblighi previsti, esponendosi a gravi sanzioni.

Il titolare di una delle strutture è stato multato per un importo complessivo di 2.200 euro, e sono stati avviati accertamenti da parte dei Carabinieri del NAS di Roma presso il Comune per verificare la regolarità dell’attività.

Furti e Sospetti: Interventi Mirati

Le attività di controllo hanno portato anche ad altri risultati significativi: un cittadino italiano, residente in un comune limitrofo, è stato denunciato per violazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a cui era sottoposto. Un altro giovane è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina e segnalato alla Prefettura di Roma.

Controllo a 360 Gradi: Persone, Veicoli e Attività

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 92 persone, di cui 21 con precedenti penali, e sono stati controllati 77 veicoli e 5 esercizi pubblici.

Le ispezioni hanno portato anche all’esecuzione di due perquisizioni personali e al ritiro di una patente di guida, mentre un veicolo è stato sequestrato per gravi violazioni al Codice della Strada.

Sanzioni per la Sicurezza Stradale

In totale, sono state elevate contravvenzioni per un valore complessivo di 1.500 euro, a dimostrazione dell’impegno continuo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme su tutto il territorio.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e controllo, volto a contrastare la criminalità e migliorare la qualità della vita nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di rafforzare il controllo della legalità in ogni ambito.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.