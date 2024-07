Operazione interforze contro l’illegalità alla Stazione Tuscolana: 3 arresti, 1 denuncia e maxi sequestro di droga

In linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale ha condotto un’operazione straordinaria di controllo, denominata “Alto Impatto”, volta a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado in via della Stazione Tuscolana e nelle zone circostanti.

L’operazione ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. In totale, sono state identificate 250 persone e sono stati eseguiti controlli su 118 veicoli.

Numerose attività commerciali della zona sono state ispezionate, rilevando violazioni amministrative per un totale di oltre 6.000 euro.

È stato anche rimosso un ingente quantitativo di rifiuti nell’area di via della Stazione Tuscolana.

In dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini romani sorpresi a vendere dosi di crack a una ragazza e successivamente trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e crack.

È stato arrestato anche un cittadino algerino su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in aggravamento di una precedente misura cautelare per furto con destrezza.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato un cittadino tunisino trovato in possesso di un coltello a scatto e sanzionato amministrativamente i titolari di un bar per violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare, per un totale di 9.334 euro.

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti e del Distretto San Giovanni, durante i controlli mirati su persone agli arresti domiciliari, grazie al fiuto del cane Eviva del Gruppo Cinofili della Questura di Roma, hanno rinvenuto, abilmente nascosti nell’appartamento di un uomo agli arresti domiciliari per droga, circa 100 g di cocaina suddivisa in 50 dosi e la somma di 130.000 euro in contanti.

Durante il servizio, gli agenti della Polizia di Stato hanno anche effettuato controlli amministrativi in un cantiere, riscontrando violazioni, e presso cinque esercizi commerciali, tre dei quali sono stati sanzionati.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di aumentare non solo il livello di sicurezza reale, ma soprattutto quello percepito da tutti coloro che quotidianamente frequentano il quartiere.

Hanno partecipato all’operazione di Alto Impatto gli agenti della Polizia di Stato del Distretto San Giovanni, dell’U.P.G.S.P., gli specialisti del Gruppo Cinofili, il personale della Polfer Lazio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del NAS di Roma e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, oltre ai militari della Compagnia Baschi Verdi della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale di Roma Capitale.

