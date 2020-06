Operazione Mola, Caudo: “Grazie a Forze dell’Ordine per contrasto a criminalità e il controllo del territorio”

“Nell’apprendere gli esiti dell’operazione Mola che ha permesso lo smantellamento di una banda di pusher e l’arresto di 8 persone dedite allo spaccio di stupefacenti nella zona tra Tufello, Montesacro e Guidonia Montecelio, non posso non ringraziare, come Presidente del Municipio III e come cittadino, le forze dell’ordine per le ottime attività di controllo e di lotta alla criminalità organizzata che esercitano sul territorio. Dal mio insediamento, non sono mai mancate le occasioni di dialogo, condivisione e supporto proficuo con le forze dell’ordine, rinsaldate specialmente in occasione degli incontri mensili dell’Osservatorio sulla Sicurezza. Un grazie in particolare a Fabio Germani e a tutti gli investigatori della Polizia di stato del commissariato Fidene Serpentara. Se i dati del Ministero dell’interno indicano il Municipio III tra i più sicuri di Roma, il merito è certamente anche vostro”.

Così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, in una nota