Operazione “Naspi for Anyone”: smascherata truffa da 930 mila euro ai danni dell’INPS

Un articolato meccanismo fraudolento ai danni dell’INPS è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Frosinone, in collaborazione con il personale della sede locale dell’INPS.

L’operazione, denominata “Naspi for Anyone”, ha portato alla luce una truffa organizzata da due professionisti – un consulente del lavoro e un ingegnere – che avrebbero orchestrato un sistema illecito finalizzato alla truffa aggravata ai danni delle casse pubbliche.

L’indagine, condotta mediante perquisizioni, analisi informatiche e bancarie, e l’escussione di testimoni, ha svelato un complesso schema fraudolento. Il sistema ruotava attorno a 240 false posizioni lavorative create ad arte all’interno di un giro di 15 aziende ormai inattive.

I lavoratori venivano assunti retroattivamente, con contratti fittizi, per poi essere licenziati dopo un periodo sufficiente a maturare i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione (NASPI).

Una volta ricevuti i fondi pubblici, i lavoratori erano obbligati a consegnare gran parte dell’importo ai due professionisti, che intascavano il denaro in contanti.

La truffa ha causato un danno diretto di circa 930 mila euro alle casse dell’INPS. Inoltre, la creazione di periodi lavorativi fittizi rappresentava un ulteriore rischio, poiché avrebbe potuto generare pensioni non spettanti in futuro, con un impatto ancora maggiore sul sistema previdenziale.

Grazie agli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha emesso un decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei due indagati. Il quadro probatorio ricostruito dai finanzieri ha messo in evidenza la sistematicità e la gravità delle condotte illecite.

