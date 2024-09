Operazione sicurezza al Pigneto: blitz della Polizia tra bivacchi e rifiuti

Le operazioni anti-degrado e di alto impatto della Polizia di Stato, condotte in linea con le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, mirano a intensificare il controllo del territorio e riqualificare alcune zone critiche, in collaborazione con altri enti.

L’obiettivo è contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e affrontare situazioni di degrado urbano che possono compromettere la sicurezza percepita dai cittadini.

Questa mattina, tali operazioni si stanno concentrando nel quartiere del Pigneto.

Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e AMA, sono impegnati fin dalle prime ore del giorno nel ripristinare il decoro urbano, in particolare in Piazza del Pigneto e nelle aree circostanti.

Qui, i cittadini avevano segnalato situazioni di bivacco con accumulo di masserizie e rifiuti, che ora vengono rimosse per riportare ordine e sicurezza nel quartiere.

