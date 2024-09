Operazione sicurezza, blitz dei Carabinieri nei quartieri di: Magliana, Corviale e San Paolo

Negli ultimi giorni, la Compagnia Roma Eur ha dato vita a una serie di controlli mirati nei quartieri di Magliana, Villa Bonelli, San Paolo e Corviale, con l’obiettivo di combattere la criminalità che affligge le aree periferiche della Capitale. Queste operazioni sono state fortemente volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In un’azione audace, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno fermato un uomo a bordo di uno scooter in largo Verratti. Ignorando l’alt imposto, l’uomo ha tentato una fuga disperata, abbandonando il veicolo per scappare a piedi. Tuttavia, i Carabinieri lo hanno prontamente raggiunto, bloccandolo nonostante i suoi sforzi per divincolarsi.

Le perquisizioni hanno rivelato la presenza di due grossi cacciaviti e un grimaldello, evidenti strumenti per attività illecite. Ma non è finita: lo scooter si è rivelato rubato! L’uomo, un 41enne romeno, è stato arrestato e ora dovrà affrontare la giustizia.

Ma non è solo questo il bilancio dei controlli. Un 18enne romano è stato denunciato per guida senza patente, una mancanza che si traduce in recidiva. Altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, dimostrando che la lotta alla droga è un fronte sempre attuale.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno recuperato sei motocicli e una bicicletta elettrica, tutti risultati rubati. Sono già in corso gli accertamenti per restituire i mezzi ai legittimi proprietari.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 150 persone, incluse 10 con provvedimenti restrittivi, e controllato 90 veicoli. Otto posti di controllo sono stati allestiti, con due automobilisti sanzionati secondo il codice della strada.

