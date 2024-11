Operazione sicurezza: blitz nei quartieri Corviale, Trullo e Magliana

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Roma Trullo e Roma Villa Bonelli, con il supporto di pattuglie della Compagnia Roma Eur e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, nei quartieri di Corviale, Trullo e Magliana.

L’obiettivo principale del servizio, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, era la prevenzione e la repressione della criminalità urbana nelle aree periferiche della capitale.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno denunciato due persone alla Procura della Repubblica e ne hanno sanzionate altre due per violazioni amministrative.

In particolare, un cittadino romeno di 63 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al titolare dell’attività commerciale.

In un altro caso, un giovane romano di 22 anni, fermato durante un posto di controllo, è stato trovato alla guida di una Smart senza patente, con recidiva nel biennio.

Il ragazzo è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio per guida senza patente, aggravata dalla recidiva.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno identificato 90 persone, controllato 50 veicoli e effettuato sette posti di blocco.

Le violazioni al codice della strada non sono mancate: due automobilisti sono stati multati, uno per guida con patente sospesa e l’altro per mancata revisione del veicolo.

Questa operazione rientra in una serie di azioni mirate a garantire la sicurezza nelle zone periferiche di Roma, contribuendo a un maggiore controllo del territorio e alla lotta contro la criminalità diffusa.

