Operazione straordinaria a Torpignattara: 12 denunce e sanzioni per oltre 10.000 euro

Nelle ultime ore, il quartiere di Torpignattara e le zone circostanti, come il Pigneto e Malatesta, sono stati protagonisti di un’operazione senza precedenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, che hanno lavorato in sinergia con i colleghi della Compagnia Casilina e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Roma.

Un intervento straordinario mirato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado, in linea con la forte volontà del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha dato il via all’iniziativa attraverso il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Denunce e sequestri: il bilancio dell’operazione

I controlli hanno visto l’identificazione di ben 124 persone, il controllo di 53 veicoli e ben 17 attività commerciali, portando a un bilancio significativo in termini di interventi.

Le operazioni hanno infatti portato alla denuncia a piede libero di 12 persone, alle quali si aggiungono due attività commerciali sanzionate con una multa di 10.400 euro, a seguito di diverse irregolarità riscontrate.

Abusivismo e ricettazione: i colpi ai crimini

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finite anche alcune aree periferiche.

Dieci persone, tutte senza fissa dimora e già conosciute dalle forze dell’ordine, sono state denunciate per occupazione abusiva di terreni abbandonati, in particolare nel cosiddetto “Borghetto degli Artigiani”, un’area assegnata a Roma Capitale e ormai in stato di degrado.

Una bosniaca di 49 anni, invece, è stata denunciata per ricettazione, trovata in possesso di un gruppo elettrogeno rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Ma non è tutto. Un cittadino del Mali, di 41 anni, è stato denunciato dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità durante un controllo, ed è stato anche sorpreso mentre danneggiava contatori di energia elettrica, un atto che non è passato inosservato ai Carabinieri.

Sanzioni pesanti per le attività commerciali

Le forze dell’ordine non hanno risparmiato nemmeno le attività commerciali, rilevando irregolarità significative.

Un’attività è stata multata con oltre 4.000 euro per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per ogni esercizio commerciale.

In un’altra attività, il controllo ha portato alla sospensione dell’attività, con una multa di 6.400 euro, per la stessa violazione e per l’assenza della visita medica obbligatoria per i dipendenti.

Piccole infrazioni, ma conseguenze gravi

Infine, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura due persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le sostanze sono state sequestrate e gli individui segnalati come previsto dalla legge.

