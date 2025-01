Operazione Tattoo: estorsioni e rapine sul litorale, cinque arresti tra cui un noto criminale

Cocaina, debiti e minacce: questo lo scenario criminale smantellato dai carabinieri di Civitavecchia in un blitz scattato alle prime luci dell’alba di sabato 25 gennaio a Santa Marinella, sul litorale a nord della Capitale.

Cinque persone sono finite in manette, tra cui un esponente di spicco del panorama criminale locale, già noto per episodi di estrema violenza.

Il 48enne arrestato, un volto noto della malavita, era già ai domiciliari per un omicidio avvenuto nel 2008, quando sparò a un buttafuori di una discoteca di salsa e merengue sul litorale romano, causandone la morte.

Nonostante le sue proclamazioni d’innocenza, le prove raccolte all’epoca si rivelarono schiaccianti. Ora, il suo nome torna al centro di una nuova indagine legata a traffici di droga e ritorsioni violente.

Cocaina e minacce: la rete del terrore

Le accuse mosse ai cinque indagati includono spaccio di stupefacenti, estorsione in concorso e rapina aggravata.

Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo gestiva una rete di pusher attivi nella distribuzione di cocaina, con clienti che finivano spesso intrappolati in un vortice di debiti.

Le ritorsioni erano brutali. In due casi documentati dalle indagini, le vittime che non erano riuscite a saldare debiti per circa 4.000 euro sono state minacciate e costrette con la forza a pagare.

In un episodio particolarmente grave, uno dei debitori è stato rapinato e privato di una catenina d’oro, con gli indagati che avrebbero esercitato pressioni intimidatorie per piegarlo al loro volere.

Il blitz e l’operazione Tattoo

L’operazione, battezzata “Tattoo”, ha rappresentato un colpo significativo al traffico di stupefacenti e alle attività criminali sul litorale romano.

Secondo i carabinieri, il 48enne arrestato svolgeva un ruolo centrale nelle dinamiche estorsive, contribuendo a mantenere un clima di paura tra i debitori.

