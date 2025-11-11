Ordigno artigianale nel giardino e pistolettate all’auto: l’incubo di due anziani ad Anzio

Un’escalation di paura, culminata in una notte di terrore. Una coppia di anziani di Anzio — lui 73 anni, lei 64 — è stata vittima per mesi delle minacce e delle violenze di un uomo di 38 anni, impiegato in una ditta di pulizie, che avrebbe trasformato la loro vita in un incubo.

Dalle vessazioni e le intimidazioni verbali, l’uomo sarebbe presto passato ai fatti. A luglio, il primo gesto estremo: un ordigno artigianale lanciato nel giardino dell’abitazione della coppia.

Un boato improvviso, la paura, e poi, pochi giorni dopo, alcuni colpi di pistola esplosi contro la loro utilitaria parcheggiata davanti casa.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Tommaso Errico, hanno dato il via a un’indagine serrata, incastrando il sospettato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ad accertamenti tecnici.

Durante la perquisizione nella sua abitazione — un seminterrato nella stessa zona — i militari hanno trovato materiale utile alle indagini, compatibile con la costruzione di ordigni artigianali.

Le analisi del Ris dei Carabinieri hanno confermato i sospetti: l’esplosivo fatto detonare nel giardino era un congegno costruito in casa, caricato con polvere da sparo di produzione non omologata, e potenzialmente letale.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, atti persecutori e fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi.

Dopo la convalida del provvedimento da parte del gip di Velletri, è stato portato nel carcere di Velletri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.