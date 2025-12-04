“OrientaDay 2025”, Tre Giorni per il Futuro degli Studenti nel VII Municipio

Il Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione Professionale (CNOS-FAP) Regione Lazio, in stretta collaborazione con il Municipio VII di Roma Capitale e il Centro Commerciale “Cinecittà Due”, presenta l’evento di orientamento scolastico “Orientaday”, dedicato agli studenti del territorio del VII Municipio e non solo.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Commerciale CinecittàDue dall’11 al 13 dicembre 2025. Gli orari di apertura al pubblico saranno: Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 20:00, e Sabato dalle 9:30 alle 20:30.

Una Guida Cruciale per la Scelta Consapevole L’obiettivo primario di “Orientaday” è offrire agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, unitamente alle loro famiglie residenti nel VII Municipio, un’opportunità cruciale per incontrare direttamente gli Istituti Superiori e approfondire la conoscenza della loro offerta formativa.

Il progetto è rivolto in particolar modo ai ragazzi e alle loro famiglie che devono effettuare la scelta cruciale dopo la terza media, ma rappresenta anche un’occasione fondamentale per tutti gli studenti che in questo momento stanno vivendo una fase difficile del proprio percorso scolastico e che desiderano conoscere nuove opportunità e percorsi formativi alternativi.

L’organizzazione sottolinea l’importanza di tale manifestazione come strumento per garantire una scelta informata, elemento chiave per un percorso di studi di successo e per contrastare efficacemente il rischio di dispersione scolastica.

L’evento mira a favorire decisioni ponderate per prevenire l’abbandono e l’insuccesso scolastico, valorizzando al contempo il ruolo delle istituzioni educative locali e rafforzando il legame tra territorio e formazione. Istituti Partecipanti e Metodologia Interattiva.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di dieci Istituti tra Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attivi nel territorio del VII Municipio. L’OrientaDay si articolerà in diverse modalità interattive:

● Stand Informativi: Ogni scuola superiore partecipante disporrà di una postazione dedicata con Docenti e studenti disponibili, pronti a illustrare l’offerta formativa attraverso materiali, video e dimostrazioni pratiche.

● Laboratori e Workshop Tematici: Saranno organizzate attività pratiche e sessioni interattive legate ai percorsi professionali e liceali, volte a stimolare la curiosità e il coinvolgimento degli studenti.

Informazioni e Contatti

L’ingresso alla manifestazione è libero. La Segreteria Organizzativa del CNOS-FAP Regione Lazio resta a disposizione per chiarimenti e dettagli al numero 351.4741917.

