Orrore a Monte Compatri: trovati resti umani in un’auto bruciata

Ieri pomeriggio un incendio ha trasformato un’area sterrata di via Acqua Felice, a Monte Compatri, in una scena inquietante.

Un’auto, una Fiat 600, è stata segnalata in fiamme al 112, e sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Colonna.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, è emerso un macabro ritrovamento: all’interno della vettura completamente carbonizzata sono stati rinvenuti resti ossei.

Subito sono arrivati il medico legale e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico-scientifici.

Il PM di turno della Procura della Repubblica di Velletri ha disposto il trasferimento dei resti al Policlinico di Tor Vergata per un esame autoptico che possa chiarire l’identità della persona deceduta.

Secondo le prime informazioni, i resti potrebbero appartenere al proprietario dell’auto, un uomo di 57 anni originario della Calabria ma residente a Roma da molti anni, recentemente segnalato come senza fissa dimora e di cui nessuno aveva denunciato la scomparsa.

Al momento le cause dell’incendio non sono chiare e non ci sono elementi che indichino la responsabilità di terzi. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le circostanze di questo inquietante episodio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.