Orrore a Rocca di Papa: uomo impiccato nel bosco, trovate ossa accanto al cadavere

Una scoperta macabra scuote i Castelli Romani. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato impiccato tra la vegetazione, in una zona boschiva e difficile da raggiungere nei pressi di via Roma. Accanto al cadavere, i carabinieri hanno rinvenuto dei pantaloni e un mucchio di ossa in avanzato stato di decomposizione, forse appartenenti a un’altra vittima.

A segnalare l’anomalia, sarebbero stati alcuni residenti della zona, preoccupati da un forte odore acre proveniente dal bosco. Il luogo del ritrovamento è particolarmente impervio e ha reso complesse le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

La vittima, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere un uomo di origine straniera, ma sulla sua identità sono ancora in corso accertamenti. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono nessuna pista: dal gesto estremo a un possibile delitto legato ad altri scenari oscuri.

Il ritrovamento avviene a pochi giorni da un altro episodio di sangue che ha scosso la comunità: l’omicidio dell’8 luglio, quando Guglielmo Palozzi ha ucciso Franco Lollobrigida in pieno giorno, sparandogli in piazza della Repubblica, a pochi passi da via Matteotti.

