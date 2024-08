Orrore a Roma: 18enne violentata da due uomini, uno tenta la fuga all’estero

Uno degli aggressori, un 46enne albanese, aveva già preparato le valigie per fuggire all’estero dopo essere sfuggito all’arresto in flagrante.

La sera del 30 luglio, la polizia è intervenuta in forze in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Torregrotta, dopo l’allarme lanciato da due ragazze di 18 e 19 anni. La più giovane è stata ripetutamente violentata.

Gli agenti sono riusciti a fermare subito il primo aggressore, un 24enne rumeno, mentre il secondo è stato catturato poco dopo, nascosto in un deposito di una ditta di autotrasporti in via Casilina, pronto a fuggire. Entrambi gli uomini sono accusati di violenza sessuale aggravata e continuata in concorso.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Casilino Nuovo, hanno portato all’arresto di A.S. M. e A. V., ora detenuti nel carcere di Regina Coeli.

La giovane vittima è stata portata al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove i medici hanno confermato gli abusi subiti.

Le due ragazze, originarie di Palombara Sabina e Civita Castellana, si erano allontanate da casa per incontrare un amico conosciuto in chat, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Dopo essere state invitate a bere e poi condotte in un appartamento, la 18enne ha subito abusi sessuali da entrambi gli uomini. Fortunatamente, approfittando di un momento di distrazione dei loro aggressori, le ragazze sono riuscite a chiamare il 112.

L’intervento della polizia è stato tempestivo: il 24enne è stato arrestato sul posto, mentre l’albanese è stato catturato nove ore dopo, al termine di una caccia all’uomo tra la Borghesiana e il Casilino.

