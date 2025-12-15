Orrore a Roma: giovane colombiana sequestrata e violentata nel Centro Storico. Arrestato l’aggressore

Una serata che doveva essere una tranquilla passeggiata nel cuore del Centro Storico di Roma si è trasformata in un incubo per una giovane turista colombiana di 24 anni.

Tutto è iniziato quando la ragazza, smarrita e senza credito sul cellulare, ha chiesto aiuto a un dipendente di un ristorante per usare il wi-fi e orientarsi. L’uomo, un peruviano di 45 anni, l’ha invitata a entrare, ma dietro la promessa di aiuto si celava un piano terribile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, l’uomo ha iniziato a farle bere alcolici, diventando sempre più insistente e molesto.

La giovane è stata poi condotta in un pub vicino, dove l’abuso è continuato, fino a tornare nel ristorante ormai chiuso, dove è stata trattenuta contro la sua volontà.

Riuscita a liberarsi in un momento di distrazione dell’aggressore, la giovane ha trovato una pattuglia della Polizia Locale e ha chiesto aiuto, ancora in preda al panico, tremante e con gli abiti macchiati di vino e sangue.

Gli agenti l’hanno immediatamente messa al sicuro e assistita, attivando il soccorso medico e raccogliendo la sua testimonianza.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato rapidamente all’arresto del 45enne, tradotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.