Orrore a San Lorenzo: tenta di dare fuoco a un senzatetto durante una lite

Poteva essere una tragedia irreparabile se non fosse stato per l’intervento tempestivo di un passante che, udendo le grida e vedendo le fiamme, ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112. L’ accaduto, nella serata di sabato 24 gennaio 2026, a San Lorenzo.

La vittima, un cittadino romeno di 43 anni che vive stabilmente in strada nel quartiere, è stata investita da una fiammata improvvisa che gli ha causato gravi ustioni su diverse parti del corpo.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

A chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato il numero di emergenza. In pochi minuti sono arrivati in via dei Marsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, insieme al personale sanitario del 118.

I militari si sono trovati davanti una situazione drammatica: l’uomo giaceva a terra con ustioni diffuse su diverse parti del corpo.

Il 43enne è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Dalle testimonianze raccolte nell’immediatezza, è emerso che la vittima avrebbe avuto una lite con un altro senza dimora, degenerata improvvisamente.

Al culmine del confronto, l’aggressore gli avrebbe versato addosso dell’alcol, tentando poi di appiccare il fuoco.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una bottiglia di alcol, nascosta all’interno di un secchione dei rifiuti nelle vicinanze.

Indagini in corso

L’autore del gesto si sarebbe dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono ora in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire all’identità del responsabile.

