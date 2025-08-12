Orrore ad Anzio: per anni abusava sessualmente su una minorenne, 77enne dovrà scontare 12 anni di carcere

Per cinque anni avrebbe trasformato la vita di una bambina in un incubo, approfittando della sua giovane età e del silenzio imposto dalla paura. Oggi, a distanza di anni, la vicenda si è chiusa con una condanna definitiva: un uomo di 77 anni, residente ad Anzio, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Velletri.

A eseguire l’ordine di carcerazione, sabato scorso, sono stati gli agenti del commissariato di polizia Anzio Nettuno. L’anziano dovrà scontare 12 anni di reclusione per violenza sessuale su minore.

Secondo le indagini, gli abusi sarebbero iniziati nel 2012 e proseguiti fino al 2017, nel comune neroniano in provincia di Roma. Un arco di tempo lungo, in cui la vittima, all’epoca poco più che bambina, avrebbe subito le attenzioni malate dell’uomo. Ora la giustizia ha parlato e per il 77enne si sono aperte le porte del carcere.

