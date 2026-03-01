Orrore in famiglia: colpisce la madre alla testa con un barattolo per soldi. Arrestato 54enne a Roma

Non era la prima volta che le urla rompevano il silenzio di quell’appartamento, ma ieri pomeriggio si è sfiorata la tragedia.

Al culmine di una lite scaturita dal rifiuto della donna di consegnargli l’ennesima somma di denaro, il figlio – già noto alle forze dell’ordine – è passato dalle minacce di morte ai fatti: ha afferrato un barattolo e ha colpito violentemente la madre al capo, lasciandola a terra ferita.

La corsa in ospedale e il sistema “SCUDO”

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

La vittima è stata trasportata d’urgenza in codice giallo al Policlinico Casilino, dove si trova tuttora ricoverata con prognosi riservata.

A rendere il quadro ancora più inquietante è quanto emerso dalle verifiche nella banca dati interforze “SCUDO”, lo strumento dedicato al monitoraggio della violenza domestica.

Il sistema ha fatto scattare l’allarme rosso: i militari hanno accertato ben sei precedenti interventi presso quell’abitazione per episodi analoghi, tutti già denunciati in passato dalla donna.

Scatta il “Codice Rosso”

Di fronte alla reiterazione dei reati e alla pericolosità del soggetto, è stata attivata la procedura d’urgenza del Codice Rosso.

L’arresto del 54enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’uomo dovrà scontare la misura presso l’abitazione del padre, lontano dalla vittima che ora cerca di riprendersi dalle ferite fisiche e psicologiche di anni di soprusi.

L’arma dell’aggressione, il barattolo sporco di sangue, è stato posto sotto sequestro penale come prova schiacciante di un’aggressione che solo per un soffio non si è trasformata in omicidio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.