Ostia, accoltellato dalla compagna durante una lite: è in fin di vita. Arrestata 25enne per tentato omicidio

L’alba sul litorale romano è stata squarciata dalle sirene dei soccorsi e dalle urla provenienti da un appartamento di via dei Romagnoli, a Ostia.

Quella che inizialmente sembrava una violenta lite domestica si è trasformata in pochi minuti in un episodio drammatico: un uomo di circa 40 anni è finito in ospedale in condizioni disperate dopo essere stato colpito con diverse coltellate dalla compagna, una 25enne romana ora arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 7 del mattino all’interno dell’abitazione dove la coppia conviveva insieme alla madre dell’uomo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, la discussione tra i due sarebbe degenerata rapidamente fino a sfociare nell’aggressione.

A dare l’allarme è stata proprio la madre della vittima, testimone della scena, che ha contattato il 112 mentre dal palazzo le urla richiamavano l’attenzione dei residenti della zona.

Quando i militari e il personale del 118 sono arrivati sul posto, il quarantenne era riverso a terra in una pozza di sangue. I sanitari hanno tentato immediatamente di stabilizzarlo prima della corsa all’ospedale Grassi di Ostia, dove l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Uno dei fendenti lo avrebbe raggiunto al torace, provocando una grave emorragia interna. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

Nel frattempo, nell’appartamento sono entrati i militari del Gruppo Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Gli investigatori hanno sequestrato il coltello ritenuto utilizzato nell’aggressione, trovato ancora sporco di sangue nella zona della colluttazione. Saranno ora gli accertamenti scientifici e le testimonianze raccolte a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.

La 25enne è stata fermata e trasferita nel carcere di Rebibbia su disposizione della Procura di Roma, che coordina le indagini. Dalle verifiche effettuate dagli investigatori è emerso che sia lei sia il compagno risultavano già noti alle forze dell’ordine e segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.

Nonostante il quadro di forte fragilità sociale, negli archivi delle forze dell’ordine non sarebbero presenti precedenti denunce per violenze domestiche o maltrattamenti all’interno della coppia.

Ora sarà l’inchiesta a fare luce su quanto accaduto in quell’appartamento di Ostia, dove una lite familiare si è trasformata in pochi minuti in un tentato omicidio.

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