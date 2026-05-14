Ostia, accoltellato dalla compagna durante una lite: è in fin di vita. Arrestata 25enne per tentato omicidio
In casa era presente anche la mamma della vittima. Negli archivi delle forze dell’ordine non sarebbero presenti precedenti denunce
L’alba sul litorale romano è stata squarciata dalle sirene dei soccorsi e dalle urla provenienti da un appartamento di via dei Romagnoli, a Ostia.
Quella che inizialmente sembrava una violenta lite domestica si è trasformata in pochi minuti in un episodio drammatico: un uomo di circa 40 anni è finito in ospedale in condizioni disperate dopo essere stato colpito con diverse coltellate dalla compagna, una 25enne romana ora arrestata con l’accusa di tentato omicidio.
Il fatto è avvenuto poco dopo le 7 del mattino all’interno dell’abitazione dove la coppia conviveva insieme alla madre dell’uomo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, la discussione tra i due sarebbe degenerata rapidamente fino a sfociare nell’aggressione.
A dare l’allarme è stata proprio la madre della vittima, testimone della scena, che ha contattato il 112 mentre dal palazzo le urla richiamavano l’attenzione dei residenti della zona.
Quando i militari e il personale del 118 sono arrivati sul posto, il quarantenne era riverso a terra in una pozza di sangue. I sanitari hanno tentato immediatamente di stabilizzarlo prima della corsa all’ospedale Grassi di Ostia, dove l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.
Uno dei fendenti lo avrebbe raggiunto al torace, provocando una grave emorragia interna. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.
Nel frattempo, nell’appartamento sono entrati i militari del Gruppo Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Gli investigatori hanno sequestrato il coltello ritenuto utilizzato nell’aggressione, trovato ancora sporco di sangue nella zona della colluttazione. Saranno ora gli accertamenti scientifici e le testimonianze raccolte a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.
La 25enne è stata fermata e trasferita nel carcere di Rebibbia su disposizione della Procura di Roma, che coordina le indagini. Dalle verifiche effettuate dagli investigatori è emerso che sia lei sia il compagno risultavano già noti alle forze dell’ordine e segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.
Nonostante il quadro di forte fragilità sociale, negli archivi delle forze dell’ordine non sarebbero presenti precedenti denunce per violenze domestiche o maltrattamenti all’interno della coppia.
Ora sarà l’inchiesta a fare luce su quanto accaduto in quell’appartamento di Ostia, dove una lite familiare si è trasformata in pochi minuti in un tentato omicidio.
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