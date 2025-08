Ostia Antica, auto in fiamme accanto a un distributore: notte di paura su viale dei Romagnoli

È successo tutto in pochi istanti. Un’auto avvolta dalle fiamme, il bagliore nella notte, la vicinanza inquietante a una stazione di servizio. Momenti di tensione e paura, quelli vissuti nella notte tra martedì e mercoledì a Ostia Antica, quando un incendio ha minacciato di trasformarsi in tragedia.

Il rogo è scoppiato intorno alle 3:20 del 6 agosto, in un impianto carburante Keropetrol situato lungo viale dei Romagnoli, all’altezza di via del Collettore Primario. Una vettura, parcheggiata nelle vicinanze dei distributori, ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

L’intervento tempestivo che ha evitato il peggio

A lanciare l’allarme alcuni residenti svegliati da crepitii e bagliori in strada. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco della squadra 13/A di Ostia, insieme ai carabinieri, riuscendo a contenere e domare l’incendio prima che potesse coinvolgere le pompe di benzina o altre strutture del distributore.

L’area è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti.

La memoria torna all’incubo di via dei Gordiani

Ma la paura è stata reale. Inevitabile, tra chi abita nella zona, il parallelo con la tragedia del 4 luglio scorso in via dei Gordiani, zona Ville De Sanctis, dove una doppia esplosione in un’area di servizio causò feriti gravi e devastazione nel quartiere. A farne le spese fu Claudio Ercoli, dipendente del distributore, rimasto ustionato e morto dopo giorni di agonia in ospedale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.