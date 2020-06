Ostia Antica. Vandalismo e tentativi di furto in auto parcheggiate 

Il “libera tutti” post quarantena, ha dato il via libera, nuovamente, anche ai balordi che tornano ad infestare i nostri quartieri.

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 2020, due auto parcheggiate in viale dei Romagnoli angolo via Capo due Rami ad Ostia Antica, sono state vandalizzate e saccheggiate delle poche cose contenute all’interno, lasciando nel rammarico i due proprietari per il grave danno economico subito.

Il Comitato Ostia Antica Saline, denunciando fortemente il grave atto vandalico, rinnova la richiesta di maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine nell’entroterra e nell’area Storico-Archeologica di Ostia Antica per arginare una nuova possibile recrudescenza di atti vandalici e malavitosi.

Direttivo Comitato Ostia Antica Saline