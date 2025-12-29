Ostia, arrestato il “rapinatore con l’accetta”: tradito dai social e dalla felpa della sua squadra

La sua “firma” era un’accetta, brandita con violenza per terrorizzare commercianti e cassieri. Ma proprio la sicurezza con cui metteva a segno i colpi, unita a un abbigliamento decisamente troppo riconoscibile, è stata la sua rovina.

Gli agenti del X Distretto Lido hanno arrestato un romano di 50 anni, gravemente indiziato di essere l’autore di due rapine aggravate commesse a metà dicembre.

Il terrore in pizzeria e al bar della stazione

Il piano del rapinatore era seriale: volto coperto da passamontagna e cappuccio della felpa calato sugli occhi, accetta in pugno e minacce dirette per farsi consegnare l’incasso.

Il primo colpo è avvenuto in una pizzeria di Ostia Antica; il secondo, appena cinque giorni dopo, ai danni del bar situato al capolinea del treno Roma-Lido.

Incastrato dai social e dai pantaloni mimetici

A dare una svolta decisiva alle indagini non sono state solo le telecamere di videosorveglianza, ma il popolo del web. I video dei colpi, infatti, erano diventati virali sui social, scatenando l’indignazione dei residenti.

Proprio guardando quei filmati, un conoscente dell’uomo ha collegato i puntini: l’accento romano marcato, i pantaloni mimetici e soprattutto una felpa con il logo di una nota società sportiva erano elementi inconfondibili.

Il cittadino si è così rivolto alla Polizia, fornendo il nome del sospettato.

Il blitz e l’arresto “in divisa”

I poliziotti del Distretto Lido, coordinati dalla Procura di Roma, hanno rintracciato il cinquantenne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti – nella sua abitazione.

Al momento del blitz, l’uomo indossava ancora la stessa “tenuta da lavoro” immortalata nei video delle rapine.

L’uomo è stato trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Dovrà ora rispondere di rapina aggravata.

