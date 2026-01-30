Ostia: blitz dei Carabinieri a Piazza Gasparri e ai Lotti. 7 arresti e perquisizioni a tappeto

All’alba di oggi venerdì 30 gennaio 2026, il litorale romano di Ostia è stato svegliato dal suono delle sirene e dal rotore dell’elicottero del Nucleo di Pratica di Mare.

L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Ostia, ha visto l’impiego di una vera e propria forza d’urto, con militari delle API (Aliquote di Primo Intervento) e unità cinofile provenienti da Santa Maria di Galeria.

I numeri della prima fase

La prima tranche dell’intervento ha già prodotto risultati concreti sul territorio:

7 arresti : cinque pusher sono stati colti in flagranza con centinaia di dosi di cocaina, hashish e marijuana; altre due persone sono state fermate in esecuzione di ordini di carcerazione.

8 denunce a piede libero per spaccio e 2 fermi per possesso di armi o oggetti atti a offendere.

10 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Blitz nei punti nevralgici

Particolarità dell’operazione è stata la partecipazione del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, impiegato per garantire sicurezza nelle aree più sensibili e impermeabili del quartiere.

Le perquisizioni si sono concentrate nei complessi popolari tra via Forni e Piazza Gasparri, noti da tempo come punti strategici per il traffico di droga.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.