Ostia: catturati i rapinatori seriali di bar e farmacie, erano diventati l’incubo dei commercianti

Farmacie, bar, tabaccherie: non c’era attività commerciale che i due rapinatori seriali del X Municipio non avessero preso di mira.

Con il volto coperto e un coltello in mano, terrorizzavano i commercianti e i clienti, rubando denaro e persino farmaci.

L’ultimo colpo, una farmacia a Dragona, sembrava andare secondo i loro piani. Ma questa volta, gli agenti del X Distretto Lido erano già sulle loro tracce.

Dopo la rapina, è scattato un inseguimento rocambolesco: prima in auto, poi a piedi, fino ai vicoli del centro di Ostia.

Lì, la loro fuga si è conclusa con le manette. “È stata una liberazione”, hanno commentato alcuni commercianti, finalmente sollevati dalla paura.

I due uomini, di 46 e 50 anni, sono stati condotti a Regina Coeli dopo la convalida dell’arresto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.