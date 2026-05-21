Ostia, criminalità sotto scacco: sei arresti “on the road” nell’ultima settimana

Le pattuglie disposte nei punti strategici delle arterie costiere, i posti di blocco a sorpresa lungo le direttrici interne e il fiuto infallibile dei cani antidroga che passano al setaccio l’abitacolo delle vetture sospette.

Sotto la lente d’ingrandimento della Polizia di Stato, il litorale romano ha vissuto una settimana di forte pressione operativa, culminata in un bilancio di sei arresti eseguiti nell’ambito di cinque distinti episodi.

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, affiancati dagli uomini del Reparto Volanti, hanno presidiato on the road il territorio balneare, stroncando sul nascere una scia di reati predatori e scompaginando i canali dello spaccio al dettaglio prima della stagione estiva.

Il fatto più inquietante sotto il profilo dell’ordine pubblico si è consumato in via Capo Passero. Un uomo, impugnando un grosso coltello da cucina, ha fatto irruzione all’interno di un supermercato della zona intimando ai dipendenti di consegnare l’incasso.

La ferma ed inaspettata reazione del personale di cassa ha indotto il rapinatore a desistere, ma non ad abbandonare i propri intenti criminali.

Poco dopo, l’uomo si è infatti avventato su un vicino negozio di ortofrutta, riuscendo a impossessarsi di un bottino di fortuna. La fuga, coltello alla mano, è durata tuttavia pochissimo: intercettato da una pattuglia delle Volanti, il malvivente è stato disarmato, bloccato in sicurezza e trasferito direttamente in carcere.

Sempre sul fronte dei reati contro il patrimonio, gli investigatori di Ostia hanno messo a segno un’indagine lampo a Ostia Ponente.

Un romano classe ’80, ritenuto responsabile del furto ai danni di una farmacia di zona, è stato identificato e catturato a poca distanza dall’esercizio commerciale, ancora in possesso di elementi utili a cristallizzare la sua responsabilità nel colpo.

La quota più consistente degli interventi sul litorale ha però riguardato il contrasto al narcotraffico. Nel centro della cittadina balneare, i movimenti guardinghi di una giovane che camminava a piedi hanno insospettito una volante di pattuglia.

Sentendosi osservata, la ragazza ha tentato una mossa disperata disfandosi di una busta della spesa, recuperata all’istante dagli agenti: all’interno vi erano ben 170 grammi di cocaina purissima.

Il vero colpo di scena è arrivato con la successiva perquisizione nella sua abitazione, condotta d’iniziativa insieme alle unità cinofile: nascosto tra le stanze, i poliziotti hanno scoperto un piccolo magazzino della droga contenente altri 214 grammi di cocaina e un panetto di hashish da 25 grammi.

L’offensiva contro i corrieri si è infine spostata sui grandi assi di collegamento che collegano Ostia alla Capitale. In due distinte operazioni stradali, gli agenti hanno intimato l’alt a due vetture sospette che si muovevano lungo via dei Romagnoli e corso Duca di Genova.

In entrambi i casi, è stato decisivo l’apporto del cane antidroga Nelly, il cui fiuto ha guidato gli agenti a scovare svariate dosi di cocaina pronte allo smercio e abilmente occultate nei doppi fondi dei veicoli.

I tre occupanti complessivi sono stati arrestati in flagranza e, come per gli altri episodi della settimana, la Magistratura ha successivamente convalidato l’arresto.

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