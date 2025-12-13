Ostia, droga pronta per le feste: 3,7 kg di hashish e 2.000 dosi di cocaina e crack sequestrate

Controlli straordinari nel X Municipio, con Ostia al centro dell’operazione: i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato seguito alle linee strategiche del Prefetto Lamberto Giannini, concentrandosi sulla prevenzione dei reati e sul contrasto del degrado urbano.

Nei due giorni di attività intensa, l’Arma ha arrestato in flagranza 6 persone (4 per detenzione ai fini di spaccio e 2 per evasione) e rintracciato altre 3 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, 16 persone sono state denunciate in stato di libertà per vari reati, tra cui detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, rapina impropria, furto e porto di oggetti atti ad offendere.

Tra gli arresti spicca quello di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con 3,7 chili di hashish suddivisi in 36 panetti e circa 1 chilo tra cocaina e crack, confezionato in 2.037 dosi.

La droga, scoperta grazie al fiuto del cane “Nathan” dell’unità cinofila di Santa Maria di Galeria, era nascosta in un’abitazione individuata dai militari come possibile deposito dei gruppi criminali, destinata probabilmente a rifornire le piazze di spaccio per le feste di fine anno. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Anche gli altri arresti sono stati convalidati.

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno identificato complessivamente 527 persone (di cui 167 straniere e 284 risultate in banca dati), controllato 259 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per circa 21.000 euro. Sono stati segnalati alla Prefettura e sanzionati 35 assuntori di sostanze stupefacenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.