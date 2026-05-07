Ostia e Fiumicino sotto assedio dei controlli: blitz dei Carabinieri tra spaccio, allacci abusivi e ricercati

Un’operazione ad ampio raggio per colpire spaccio, degrado e illegalità diffusa nelle aree più delicate del litorale romano.

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno messo in campo un massiccio dispositivo di controllo tra Ostia e Fiumicino, concentrando l’attenzione soprattutto su piazza Gasparri e sull’area delle Vele Rosse a Isola Sacra, da tempo considerate tra i punti più critici del quadrante costiero.

L’operazione ha coinvolto reparti territoriali e unità specializzate, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti di Roma.

Un dispiegamento imponente che ha trasformato per ore il litorale in una vera zona di controllo straordinario, tra pattugliamenti a terra e sorvoli dall’alto.

Il bilancio finale parla di otto arresti e altrettante denunce, oltre a decine di controlli tra abitazioni, attività commerciali e aree pubbliche.

Il fronte più caldo resta quello dello spaccio. In piazza Gasparri i militari hanno arrestato un 53enne romano trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e crack già confezionate e pronte per essere cedute. Secondo gli investigatori, l’uomo gestiva una sorta di punto mobile di vendita della droga nel cuore della piazza.

A Isola Sacra i controlli hanno portato al sequestro di quasi mezzo chilo tra hashish e cocaina. Due uomini, di 68 e 29 anni, sono stati fermati con lo stupefacente mentre un altro giovane di 24 anni è stato arrestato subito dopo una cessione avvenuta in strada.

Singolare anche il tentativo di occultamento scoperto a Fiumicino, dove un 43enne già sottoposto ai domiciliari nascondeva oltre un etto di hashish all’interno del frigorifero di casa, mimetizzato in una confezione per alimenti.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno inoltre rintracciato tre persone destinatarie di provvedimenti giudiziari pendenti, tra cui una donna di 50 anni e un cittadino romeno di 43 anni trasferiti nel carcere di Carcere di Rebibbia.

I controlli si sono estesi anche alle attività economiche del litorale. Con il supporto dei tecnici Enel, i militari hanno denunciato i gestori di due ristoranti e di un supermercato accusati di alimentare le proprie attività tramite allacci abusivi collegati direttamente alla rete elettrica pubblica.

L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale e il controllo del territorio. Complessivamente sono state identificate 121 persone e controllati 63 veicoli.

Diciannove assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura, mentre tre persone sono state denunciate per possesso di armi o oggetti atti a offendere.

Pesante anche il bilancio delle violazioni al Codice della strada: elevate 32 sanzioni per un totale superiore ai 17mila euro. Tra i denunciati figura anche un 24enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

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