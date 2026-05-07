Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , , | Quartiere: ,

Ostia e Fiumicino sotto assedio dei controlli: blitz dei Carabinieri tra spaccio, allacci abusivi e ricercati

Elevate 32 sanzioni per un totale superiore ai 17mila euro. Tra i denunciati figura anche un 24enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente

Redazione - 7 Maggio 2026

Un’operazione ad ampio raggio per colpire spaccio, degrado e illegalità diffusa nelle aree più delicate del litorale romano.

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno messo in campo un massiccio dispositivo di controllo tra Ostia e Fiumicino, concentrando l’attenzione soprattutto su piazza Gasparri e sull’area delle Vele Rosse a Isola Sacra, da tempo considerate tra i punti più critici del quadrante costiero.

L’operazione ha coinvolto reparti territoriali e unità specializzate, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti di Roma.

Un dispiegamento imponente che ha trasformato per ore il litorale in una vera zona di controllo straordinario, tra pattugliamenti a terra e sorvoli dall’alto.

Il bilancio finale parla di otto arresti e altrettante denunce, oltre a decine di controlli tra abitazioni, attività commerciali e aree pubbliche.

Il fronte più caldo resta quello dello spaccio. In piazza Gasparri i militari hanno arrestato un 53enne romano trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e crack già confezionate e pronte per essere cedute. Secondo gli investigatori, l’uomo gestiva una sorta di punto mobile di vendita della droga nel cuore della piazza.

A Isola Sacra i controlli hanno portato al sequestro di quasi mezzo chilo tra hashish e cocaina. Due uomini, di 68 e 29 anni, sono stati fermati con lo stupefacente mentre un altro giovane di 24 anni è stato arrestato subito dopo una cessione avvenuta in strada.

Singolare anche il tentativo di occultamento scoperto a Fiumicino, dove un 43enne già sottoposto ai domiciliari nascondeva oltre un etto di hashish all’interno del frigorifero di casa, mimetizzato in una confezione per alimenti.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno inoltre rintracciato tre persone destinatarie di provvedimenti giudiziari pendenti, tra cui una donna di 50 anni e un cittadino romeno di 43 anni trasferiti nel carcere di Carcere di Rebibbia.

I controlli si sono estesi anche alle attività economiche del litorale. Con il supporto dei tecnici Enel, i militari hanno denunciato i gestori di due ristoranti e di un supermercato accusati di alimentare le proprie attività tramite allacci abusivi collegati direttamente alla rete elettrica pubblica.

L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale e il controllo del territorio. Complessivamente sono state identificate 121 persone e controllati 63 veicoli.

Diciannove assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura, mentre tre persone sono state denunciate per possesso di armi o oggetti atti a offendere.

Pesante anche il bilancio delle violazioni al Codice della strada: elevate 32 sanzioni per un totale superiore ai 17mila euro. Tra i denunciati figura anche un 24enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati