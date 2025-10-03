Ostia e litorale, raffica di furti sulle auto: i Carabinieri intensificano i controlli

Un’analisi mirata delle zone più colpite, turni di pattugliamento rinforzati e controlli per fasce orarie.

Così i Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno cercando di mettere un freno ai continui furti su auto che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse aree del litorale romano.

Gli interventi hanno già dato i primi frutti. Dopo l’arresto, ad Acilia, di due giovani sorpresi in piena notte a forzare delle vetture, nelle ultime ore è toccato a un 23enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato a Santa Marinella.

L’uomo aveva appena sottratto una valigia da un’auto in sosta, ma è stato bloccato dai militari nel tentativo di fuga. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.

Quello di Santa Marinella è solo l’ultimo episodio di una serie di colpi sventati.

A Ostia Antica, i Carabinieri avevano fermato pochi giorni fa un uomo che, dopo aver rotto un deflettore posteriore, stava portando via alcune valigie dal bagagliaio di una vettura parcheggiata nei pressi del Parco Archeologico.

A Civitavecchia, invece, il Nucleo Radiomobile ha sorpreso un ladro ancora chinato all’interno di un’auto in sosta lungo una strada del centro.

