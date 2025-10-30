Ostia, esplosione nella notte: bomba carta distrugge il portone di una palazzina popolare

Un boato nella notte ha squarciato il silenzio di via della Tortuga, a Ostia.

Erano da poco passate le due del mattino quando una bomba carta è esplosa davanti all’ingresso di una palazzina popolare, mandando in frantumi il portone e spaventando gli inquilini, improvvisamente svegliati dal fragore.

In pochi minuti la strada si è riempita di residenti in pigiama e soccorritori, accorsi per verificare cosa fosse accaduto.

Vetri in frantumi, pareti danneggiate e detriti ovunque nell’androne, ma per fortuna nessun ferito. Solo tanta paura per le famiglie che vivono nello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del X Distretto Lido di Polizia e la scientifica, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze degli abitanti.

Nessuno ha riferito di minacce o episodi di tensione nei giorni precedenti, e la via – secondo quanto si apprende– è sempre stata tranquilla.

Dopo i controlli, i vigili del fuoco hanno dichiarato la palazzina agibile, mentre gli investigatori lavorano per risalire all’autore e al movente del gesto. Non si esclude nessuna pista: dall’atto vandalico fino a un possibile avvertimento.

