Ostia-Fiumicino, mezz’ora di terrore: arrestato il rapinatore della pistola pronta a sparare

Trenta minuti di violenza e paura, tra Ostia e Fiumicino, trasformati in una corsa criminale degna di un film d’azione.

È il pomeriggio del 15 dicembre 2025 quando un 37enne, insieme a un complice ancora ricercato, mette a segno una doppia rapina nel giro di pochi chilometri, seminando il panico ma fortunatamente senza causare feriti.

Il primo colpo scatta a Ostia. Un giovane scooterista si ferma per far attraversare alcuni pedoni, quando viene avvicinato dai due uomini.

Uno di loro estrae una pistola e la punta al petto della vittima, costringendola a scendere dal mezzo. In pochi secondi lo scooter cambia proprietario e i rapinatori fuggono a tutta velocità in direzione Fiumicino.

La corsa non si ferma lì. Pochi minuti dopo, i due fanno irruzione in un negozio con i volti travisati e l’arma in pugno.

Intimano ai dipendenti di consegnare l’incasso, ma trovano una reazione inattesa: i lavoratori si oppongono fisicamente, riuscendo a mettere in difficoltà i rapinatori, che sono costretti a scappare a mani vuote.

La fuga dura poco. Il 37enne viene intercettato e bloccato quasi subito lungo la via di fuga. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno poi consentito di ricostruire con precisione l’intera sequenza dei fatti e di consolidare il quadro accusatorio.

Il GIP ha così disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. Deve rispondere di rapina aggravata per il furto dello scooter, tentata rapina per l’assalto al negozio, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle spalle ha già numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio.

